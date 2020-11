Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo il secondo anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A: Spezia-Atalanta

La gara del ‘Manuzzi’ si apre subito con un brivido per l’Atalanta di Gasperini, salvata solamente dal palo sul tiro di Farias. Lo spavento incassato intimorisce i bergamaschi che devono attendere un quarto d’ora per raccogliere la prima occasione da gol con Gosens che spara alto. Sul finale di primo tempo è invece Duvan Zapata a far tremare il palo, fallendo così la chance del vantaggio. Nella ripresa la gara non sembra uscire dai binari già tracciati. È Gosens a provare più di tutti a spaccare la partita prima con un gol annullato dal Var per fuorigioco, e poi nel finale con un mancino ravvicinato parato da Provedel.

Spezia Atalanta 0-0: il tabellino

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (dal 54′ Mattiello), Erlic, Terzi (dal 73′ Chabot), Bastoni (dal 61′ Marchizza); Estevez (dal 73′ Deiola), Ricci, Pobega (dal 45′ Maggiore); Gyasi, Nzola, Farias. A disposizione: Krapikas, Rafael, Acampora, Mora, Agoumé, Deiola, Agudelo, Piccoli. Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; De Paoli (dal 24′ Piccini), De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic (dal 83′ Miranchuk), Gomez (dal 45′ Pasalic); Zapata (dal 66′ Lammers). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Freuler, Ruggeri, Diall. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Rapuano.

AMMONITI: Ricci, Estevez, Gosens, Pasalic, Terzi, Pessina.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 17 punti; Sassuolo 15; Napoli*, Lazio**, Atalanta** e Roma 14; Juventus 13; Inter e Verona 12; Sampdoria e Cagliari 10; Spezia** 9; Fiorentina 8; Bologna, Parma e Benevento 6; Torino e Genoa 5; Udinese 4; Crotone** 2.

*un punto di penalizzazione

** una partita in più