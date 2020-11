Roma-Parma, Fonseca in conferenza: “Pellegrini convocato, Smalling…”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Parma, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A

La Roma riparte domani all’Olimpico, ore 15, sfidando il Parma di Liverani. I giallorossi sono in un eccellente momento di forma, non a caso arrivano a questa partita – valevole per l’ottava giornata di Serie A – con una striscia di nove risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League. Il tecnico dei capitolini Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa a partire delle 13.30. Diretta testuale qui su Calciomercato.it.

Smalling e Pellegrini: “Lorenzo non è ancora al meglio ma sarà in lista, Smalling non sarà della partita, deve recuperare”.

Crescita: “Abbiamo cercato di costruire un’identità, serve ancora tempo. La squadra conosce meglio le mie idee”.

Pinto: “Il nuovo dirigente è una scelta della società, so che è una persona molto capace e sono felice del suo arrivo”.

Mkhitaryan: “In attacco gioca bene, ma domani ci sarà Borja Mayoral al centro per sostituire Dzeko”.

Centrocampo: “Ballottaggio Diawara-Villar? Giocherà lo spagnolo”.

Parma: “È una squadra che mi piace, molto forte in contropiede, giocano bene. Non dobbiamo lasciare spazio a Gervinho, può far male in campo aperto”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, il Benfica già rimpiange Pinto: le parole di Jesus

Calciomercato Roma, retroscena Totti: “Mihajlovic mi voleva al Torino”