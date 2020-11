Serie A, campo agibile: Crotone-Lazio si gioca regolarmente

A meno di sorprese Crotone-Lazio si giocherà regolarmente oggi alle ore 15

Al momento Crotone-Lazio non è a rischio, come invece ipotizzato questa mattina dopo la bomba d’acqua che ha colpito la città calabrese. Proprio in questi istanti, attraverso Twitter, il club della famiglia Vrenna ha mostrato l’immagine del campo dell”Ezio Scida’, un campo che appare perfettamente agibile. A meno di sorprese, quindi, l’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A si svolgerà regolarmente oggi alle ore 15.