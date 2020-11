Serie A, Crotone-Lazio 0-2: Immobile e Correa decisivi sotto la pioggia

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Crotone-Lazio, valida per l’ottava giornata di Serie A

Si apre sotto la pioggia dello ‘Scida’ l’ottava giornata di Serie A. Con un campo ai limiti della praticabilità non sono mancate le difficoltà per Lazio e Crotone nella gara delle 15 che ha visto comunque trionfare gli uomini di Simone Inzaghi. A rompere gli induci al 21′ è il rientrante Ciro Immobile che con una bellissima girata di testa fulmina un Cordaz protagonista della prima frazione sia su Fares che su Parolo. In avvio di ripresa i capitolini fanno calare il sipario sulla sfida con Correa che si sblocca in campionato con una splendida azione personale chiusa con un diagonale mancino. A nulla valgono i timidi tentativi del Crotone che rischia di incassare il tris con Caicedo.

Crotone Lazio 0-2: il tabellino

RETE 21′ Immobile, 58′ Correa

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli (45′ Pereira), Benali, Petriccione (67′ Dragus), Vulic (78′ Riviere), Reca; Messias, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Djidji, Reca, Cigarini, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Eduardo, Siligardi. All. Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (77′ Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (45′ Akpa Akpro), Leiva, Luis Alberto, Fares (45′ Marusic); Correa (60′ Caicedo), Immobile (74′ Pereira). A disp.: Furlanetto, G. Pereira, Anderson, Armini, Cataldi, Muriqi. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Sacchi (sez. di Macerata)

AMMONITI: Rispoli, Marrone, Fares, Parolo, Cuomo, Leiva, Luis Alberto

CLASSIFICA SERIE A: Milan 17 punti; Sassuolo 15; Napoli*, Lazio** e Roma 14; Juventus e Atalanta 13; Inter e Verona 12; Sampdoria e Cagliari 10; Fiorentina e Spezia 8; Bologna, Parma e Benevento 6; Torino e Genoa 5; Udinese 4; Crotone** 2

*un punto di penalizzazione

** una partita in più