Napoli, rifinitura in vista del Milan: le ultime sulle condizioni di Osimhen

Il Napoli è tornato ad allenarsi al ‘San Paolo’ in vista della sfida di domani sera contro il Milan

Il Napoli continua la marcia di avvicinamento al match di domani sera in casa contro il Milan. Uno scontro diretto importante per la squadra di Gattuso, che però dovrà giocarsela senza un titolare importante in attacco. Parliamo ovviamente di Osimhen, alle prese con il problema alla spalla rimediato in nazionale.

Nel pomeriggio il Napoli si è allenato al ‘San Paolo’: “La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità, di seguito partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura con situazioni di gioco da calci piazzati”. Sull’attaccante nigeriano: “Terapie e lavoro in palestra per Osimhen”.