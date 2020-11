È tornato col botto Ciro Immobile che è andato immediatamente in gol contro il Crotone. Nel post-partita ha chiarito il suo pensiero

Nel post-partita di Crotone-Lazio ha preso la parola Ciro Immobile, che si è sfogato ai microfoni di ‘Sky Sport’ facendo chiarezza su quanto recentemente accaduto: “Mi ha dato fastidio perché si è parlato di Ciro uomo senza conoscerlo: questo mi ha mandato su tutte le furie. Faccio il calciatore e so di stare sotto i riflettori, accetto i giudizi per quello che faccio in campo. Commenti e cose viste mi hanno fatto rabbrividire. Tutta questa storia mi ha dato un gran dispiacere. Ci sono stati momenti in cui ero pronto e poi il tampone dava esito positivo. Ora però sono tornato ancora più carico perché quando resti fermo ti rendi conto di quanto ti piace questo sport e con quanta passione e dedizione lo fai”.

Immobile spiega poi l’esultanza: “Devo darvi una delusione: non era riferito a determinate persone, ma per il gruppo di Among Us, un giochino che facciamo con gli amici che fa proprio questo gesto qui. È una cosa divertente. Me l’avevano chiesto e io l’ho fatto con molto piacere”.

