Voti e tabellino del primo tempo di Juventus Cagliari, match dell’ottava giornata del campionato di Serie A

Si sveglia Cristiano Ronaldo e la Juventus colpisce due volte. Doppio vantaggio per i bianconeri di Pirlo al termine del primo tempo contro il Cagliari, con il 2-0 griffato dalla doppietta del fuoriclasse portoghese. Destro all’angolino e tocco sotto misura per l’ex Real Madrid (che raggiunge Ibrahimovic a quota 8 in testa alla classifica cannonieri), con i campioni d’Italia pericolosi prima con Kulusevski e Morata. In ripresa Bernardeschi, bene al rientro dopo la lunga assenza de Ligt. Il Cagliari parte bene ma non punge in avanti, nonostante qualche spunto interessante di Joao Pedro.

JUVENTUS

Buffon 6

Cuadrado 6,5

Demiral 6,5

De Ligt 6,5

Danilo 6,5

Kulusevski 6

Arthur 6

Rabiot 6

Bernardeschi 6,5

Morata 6,5

Cristiano Ronaldo 7,5

All. Pirlo 6,5

CAGLIARI

Cragno 6

Pisacane 5

Klavan 5

Walukiewicz 5,5

Zappa 5,5

Marin 6

Rog 6

Tripaldelli 5

Ounas 5,5

Simeone 5,5

Joao Pedro 6

All. Di Francesco 5,5

Arbitro Maresca 6

TABELLINO

JUVENTUS-CAGLIARI 2-0

38′ e 42′ Cristiano Ronaldo

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Di Pardo, Frabotta, Bentancur, McKennie, Dybala, Chiesa, Vrioni, Portanova. Allenatore: Andrea Pirlo

Cagliari (3-4-3): Cragno; Pisacane, Klavan, Walukiewicz; Zappa, Marin, Rog, Tripaldelli; Ounas, Simeone, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Vicario, Carboni, Caligara, Oliva, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Tramoni. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Maresca (sezione Napoli)

Var: Mariani

Ammoniti: Rabiot (J), Tripaldelli (C)

Espulsi:

Note: 1′ recupero