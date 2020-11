Juventus-Cagliari, i tifosi non perdonano Bernardeschi: “Peggio del 2020”

Nonostante la vittoria della Juventus contro il Cagliari i tifosi non perdonano Federico Bernardeschi: quante critiche

Non basta la vittoria alla Juventus per evitare alcune critiche ormai costanti. Nel mirino dei tifosi finisce, ancora una volta, Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina è rimproverato soprattutto per aver mancato una importante palla gol, ma è la sua prestazione in generale a finire sotto accusa. Piccanti i commenti sulla sua partita con giudizi anche molto velenosi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube —> CLICCA QUI!

Ecco alcuni tweet:

Bernardeschi sei come il 2020#JuveCagliari — Vinss (@Vinss_KO) November 21, 2020

Menomale perché è inguardabile vedere bernardeschi giocare a calcio — Ivan (@Ivan14741021) November 21, 2020

Possiamo dargli la maglia della nazionale a Bernardeschi almeno gioca meglio 😂#JuveCagliari — Miky (@Miky796) November 21, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: l’annuncio di Paratici