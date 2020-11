Juventus-Cagliari, Arthur: “Pirlo ha fiducia in me, lo ripagherò”

Poco prima di Juventus-Cagliari, le dichiarazioni di Arthur, tornato titolare, sul suo rapporto con il tecnico Andrea Pirlo

Non è stato un avvio di stagione brillante per Arthur con la maglia della Juventus. Il brasiliano si è ritrovato in nazionale andando a segno, stasera con il Cagliari è titolare nel centrocampo bianconero. Sui suoi primi mesi a Torino, ha spiegato a ‘DAZN’: “Pirlo ha sempre parlato con me. Ha fiducia in me, non è che perché non gioco qualche partita questa viene meno. Farò il possibile per ripagarlo in campo”.

