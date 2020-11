Apre il sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A, la sfida tra il Crotone di Stroppa e la Lazio di Simone Inzaghi

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, si torna in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie A. La prima sfida in programma è quella tra il Crotone e la Lazio, con la città calabrese colpita da una bomba d’acqua nella notte. I rossoblu di Giovanni Stroppa sono reduci dal pareggio a reti bianche sul campo del Torino, mentre i biancocelesti di Simone Inzaghi, che recuperano Ciro Immobile, arrivano alla sfida dopo l’1-1 conquistato in extremis contro la Juventus. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone.

FORMAZIONI UFFICIALI CROTONE-LAZIO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Milan 17 punti; Sassuolo 15; Napoli* e Roma 14; Juventus e Atalanta 13; Inter e Verona 12; Lazio 11; Sampdoria e Cagliari 10; Fiorentina e Spezia 8; Bologna, Parma e Benevento 6; Torino e Genoa 5; Udinese 4; Crotone 2

*un punto di penalizzazione