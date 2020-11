Crotone-Lazio, Tare: “Non si doveva giocare”. Poi ‘bastona’ Luis Alberto

Le parole del Ds biancoceleste Tare prima di Crotone-Lazio

Prima di Crotone-Lazio, il Ds bianconceleste Igli Tare è intervenuto a ‘Sky Sport’ rispondendo a muso duro in merito al ‘caso’ Luis Alberto. “La qualità del giocatore non si discute, si discutono i comportamenti – le parole di Tare – Soprattutto, il rispetto per la società e i tifosi. Chi manca di rispetto, deve pagare le conseguenze. Speriamo non si ripeta in futuro”. La gara dello ‘Scida’ è stata a rischio per qualche ora a causa della bomba d’acqua che ha colpito la città calabrese: “Secondo noi non c’erano le condizioni per giocare, ma non deve essere un alibi. Bisogna essere più forti degli ostacoli e vincere su un campo difficile come questo di Crotone”, ha concluso.

