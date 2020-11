Crotone-Lazio, gara a rischio: bomba d’acqua in città

Allerta meteo rossa in Calabria, allagamenti in città: a rischio la sfida Crotone-Lazio in programma alle 15

Questa mattina Crotone si è svegliata completamente allagata. La città è stata colpita da un violento nubifragio, una vera e propria bomba d’acqua in città che ha provocato gravi danni in città. E le condizioni meteo non sembrano promettere nulla di buono. Sul versante ionico della Calabria è infatti stata diramata allerta meteo rossa per tutta la giornata di oggi. Sono infatti previste forti piogge e vento anche per tutto il pomeriggio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube —> CLICCA QUI!

Tutto questo mette a rischio lo svolgimento della sfida Crotone-Lazio, in programma oggi pomeriggio alle 15 allo stadio Scida e che aprirà l’ottava giornata di Serie A. Si attendono dunque aggiornamenti ufficiali per capire se la sfida si potrà o meno disputare.

LEGGI ANCHE >>> Crotone-Lazio, Inzaghi annuncia un altro forfait: “Ha il Covid”