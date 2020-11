In diretta a CMIT TV Fabio Ravezzani analizza l’impatto di Cristiano Ronaldo alla Juventus: le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di CMIT TV Fabio Ravezzani ha detto la sua sul possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, commentando le voci che danno come possibile un ritorno al Real Madrid.

“Se dobbiamo cercare un indizio, quello più recente è di un mesetto fa quando ha scritto sìììì!!! che celebrava la vittoria del Real Madrid contro il Barcellona. Questo può essere molto interessante perché è una vicinanza che non aveva manifestato nei due anni precedenti. Credo che tutto sommato possa essere una soluzione interessante: consideriamo che la Juve ha grossi problemi finanziari, il Real meno; che lui dovrebbe guadagnare 32 milioni netti che sarebbero circa 50 a lordo per i bianconeri e che sarebbe l’ultimo anno. Lui potrebbe andare a prolungare con un biennale o un triennale a Madrid, spalmando i 32 e facendosi dare 50 per 2-3 anni”.

Ravezzani ha aggiunto: “Le tessere del mosaico potrebbero combaciare e il Real è in crisi di identità e questo potrebbe spingere a fare una mossa strana, cioè riprenderlo. La situazione attuale di Ronaldo alla Juventus non è ideale: qui ha litigato con tutti gli allenatori, la Juve non ha avuto alcun beneficio concreto dal suo arrivo se non un peggiormento drammatico del suo conto economico. Non c’è dubbio che è stato un acquisto sbagliato: la Juventus di Ronaldo fa peggio della Juve ante-Ronaldo”.

