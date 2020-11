L’Inter continua a seguire le evoluzioni anche dei giocatori in prestito e che potrebbero costituire il futuro dei nerazzurri: oggi c’è stato lo sfogo

Primo gol per Sebastiano Esposito con la maglia della Spal. Il giovane 2002, arrivato in estate in prestito dall’Inter, è riuscito finalmente a sbloccarsi. Nel postpartita, ai microfoni di ‘Dazn’ ha risposto in maniera decisamente piccata e colorita alle voci di calciomercato su un suo possibile addio anticipato a gennaio.