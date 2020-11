Calciomercato Inter, Eriksen in partenza | Si avvicinano le parti

Christian Eriksen sembra sempre più vicino all’addio all’Inter. Il PSG lo vorrebbe già a gennaio ma in un affare separato da Paredes

“Christian ha avuto tante occasioni, ha giocato più di tanti altri”. Parole e musica di Antonio Conte che oggi pomeriggio ha provato a pungolare Eriksen. Il danese, reduce da buone prestazioni con la nazionale, è chiamato a risollevarsi anche con la maglia dell’Inter nonostante il suo futuro appaia sempre più lontano da Milano. Su di lui il Paris Saint Germain che si starebbe avvicinando all’ex Tottenham.

Secondo quanto rivelato da ‘Todofichajes.com’ da Parigi confermano che non verrà inserito Paredes nell’eventuale affare Eriksen ritenendolo operazioni separate. I transalpini inoltre hanno iniziato a parlare con lo stesso Eriksen e sembra che il giocatore avrebbe dato il via libera per giocare al ‘Parco dei Principi’. Adesso resta da convincere l’Inter, che vuole recuperare buona parte dei 27 milioni investiti lo scorso gennaio. Leonardo lo vorrebbe in prestito per poi acquistarlo a 18 milioni di euro. I nerazzurri però ne chiederebbero almeno 22: distanza non insormontabile.

