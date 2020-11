Calciomercato Inter, Dalbert delude: può tornare a gennaio

Dalbert delude al Rennes: il club francese può terminare con anticipo il prestito e il brasiliano può tornare all’Inter già a gennaio

Ceduto in prestito ad inizio ottobre, Dalbert potrebbe tornare a Milano già a gennaio. La stagione del brasiliano con la maglia del Rennes è stata fin qui molto deludente e il terzino potrebbe così tornare all’Inter nel mercato invernale, con il prestito che terminerebbe anticipatamente.

Come riferisce ‘Tuttosport’, il club bretone non è affatto soddisfatto del rendimento del brasiliano, arrivato per rimpiazzare l’infortunato Maouassa. Ora che però il 22enne è vicino al rientro in campo, per Dalbert sembra essere complicato trovare spazio. Considerando anche il fatto che il giovane Truffert, l’altro terzino sinistro in rosa, sta fornendo prestazioni molto più convincenti. Ecco dunque che il Rennes starebbe pensando seriamente di rispedire il giocatore a Milano già a gennaio.

