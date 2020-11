Benevento, UFFICIALE: Dabo positivo al Coronavirus

Il Benevento ha ufficializzato la positività al Coronavirus di Bryan Dabo, risultato positivo al rientro dalla nazionale

Brutte notizie per Pippo Inzaghi: il Benevento perde Bryan Dabo. Il centrocampista ex Fiorentina è infatti risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato la società sannita, sottolineando come il giocatore sia risultato positivo al tampone effettuato di rientro dalla nazionale del Burkina Faso. Il calciatore è asintomatico.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Questo il comunicato ufficiale della società giallorossa:

“Il Benevento Calcio comunica che, al rientro dall’impegno con la nazionale del Burkina Faso, Bryan Dabo è risultato positivo in data 20 novembre al virus Sars Covid-19, dopo essere stato sottoposto a due tamponi rapidi antigenici e a un tampone molecolare.

La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio staff medico, che l’atleta non è in contatto con il resto del “gruppo squadra” dalla data dell’8 novembre successiva all’ultimo impegno ufficiale di campionato Benevento-Spezia disputato il 7 novembre.

L’atleta, attualmente asintomatico ed in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, era risultato negativo in data 17 novembre all’ultimo tampone molecolare eseguito all’estero”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, UFFICIALE un nuovo positivo al Covid: già in isolamento