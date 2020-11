Verso Juventus-Cagliari | Ronaldo con la fascia da capitano

Cristiano Ronaldo possibile capitano della Juventus che domani sera affronterà il Cagliari in casa nel match valido per l’ottava giornata di Serie A

Cristiano Ronaldo ancora più leader della Juventus di Pirlo. Stando a ‘Tuttosport’, domani sera nel match casalingo contro il Cagliari valevole per l’ottava giornata di Serie A, il fuoriclasse bianconero potrebbe portare al braccio la fascia da capitano considerate le assenze causa problemi fisici di Giorgio Chiellini (capitano) e Leonardo Bonucci (vice). Sarebbe la prima volta per CR7, se si esclude l’anno scorso in quel di Udine, quando tenne la fascia solo per qualche secondo dopo l’uscita di Bonucci, consegnandola poi a Matuidi con più ‘anzianità’ in maglia bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus ha deciso: arriva il sostituto di Chiellini