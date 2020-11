Torino, UFFICIALE: due calciatori positivi al rientro dalle Nazionali

Continuano ad emergere i casi di coronavirus dei calciatori di ritorno dalle Nazionali: colpito anche il Torino con due positivi. Saltano l’Inter

Continuano i casi di Coronavirus nel mondo del calcio per i giocatori di ritorno dalle Nazionali. Il focolaio Uruguay non è l’unico problema e si succedono i comunicati con nuovi positivi. L’ultimo caso coinvolge il Torino che dovrà fare a meno di due calciatori, risultati contagiati dal Covid-19, in vista della sfida all’Inter di Conte in programma domenica.

Questa la nota pubblicata dalla società granata: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati – continua il comunicato – sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”.