Spezia-Atalanta, i convocati di Gasperini: assenza in attacco

Spezia-Atalanta, i convocati di Gasperini per la sfida di domani: assente Muriel, torna Gollini e prima per Piccini

Non ci sarà Luis Muriel tra coloro che prenderanno parte domani alle 18 alla sfida tra Spezia e Atalanta. L’attaccante colombiano non risulta infatti nell’elenco dei convocati di mister Gasperini per l’impegno contro il club ligure. Prima chiamata invece per Cristiano Piccini, nuovo acquisto dei nerazzurri, arrivato in estate dal Valencia. Torna anche Pierluigi Gollini, che rientra dopo un lungo infortunio.

I convocati:

Sportiello, Gollini, Rossi; Toloi, Sutalo, Palomino, Romero, Piccini, Depaoli, Ruggeri, Gosens; Pessina, Pasalic, Freuler, De Roon, Miranchuk; Lammers, Zapata, Gomez, Diallo, Ilicic.