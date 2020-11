Calciomercato Roma, il Benfica già rimpiange Pinto: le parole di Jesus

Jorge Jesus, allenatore del Benfica, parla di Tiago Pinto in conferenza stampa. Parole d’elogio per il nuovo dirigente della Roma

La scelta felice della Roma nella costruzione del nuovo quadro dirigenziale è confermata anche da Jorge Jesus. L’attuale allenatore del Benfica, intervenuto in conferenza alla vigilia della partita di campionato contro il Paredes, già rimpiange Tiago Pinto, scelto dalla dirigenza giallorossa come nuovo general manager: “Per noi si tratta di una grave perdita” le parole di Jesus, frasi che faranno certamente piacere ai tifosi della Roma, curiosi di vedere quanto prima il nuovo dirigente all’opera.

LEGGI ANCHE >>> Roma, non solo Tiago Pinto: si scalda la pista Ribalta – Ultime CM.IT

Pinto alla Roma: all’inizio del prossimo anno la nuova avventura

Tiago Pinto, portoghese, 36 anni, sarà il nuovo general manager della Roma a partire dal 1 gennaio 2021. La nuova proprietà dei Friedkin cercava figure valide dalle quali ripartire e il profilo di Pinto, secondo Jorge Jesus, è quello giusto: “Ho imparato a conoscerlo e ho capito che si tratta di un gran professionista. Per noi è una grave perdita, ma fa parte di un processo che coinvolge tutto il movimento portoghese, dai dirigenti fino ai calciatori. I migliori se ne vanno – ha proseguito Jesus – perché le capacità finanziarie dei club portoghesi non possono competere con quelle delle big europee”.

Laureato in Economia e Risorse Umane, Pinto era al Benfica dal 2017, anno in cui aveva affiancato il ds Rui Costa lavorando come scouting alla ricerca di giovani talenti sui quali puntare. Esattamente ciò che gli hanno chiesto i Friedkin per rilanciare il progetto della Roma.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma, Pellegrini negativo: con il Parma ci sarà