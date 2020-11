Napoli-Milan, Gattuso tenta il doppio recupero in extremis

Napoli-Milan, Gattuso prepara il big match di domenica sera contro i rossoneri: gli azzurri sperano in un doppio recupero

Domenica sera al San Paolo il Napoli di Gattuso affronta il Milan, per un big match che vale la testa della classifica. Gli azzurri sperano di limitare l’emergenza che sembrava palesarsi negli ultimi giorni. Certe le assenze di Osimhen per l’infortunio alla spalla e di Hysaj per Covid, ma Gattuso può sperare per due recuperi in extremis. Bakayoko ieri si è allenato a parte, se quest’oggi dovesse svolgere l’intero allenamento sarebbe arruolabile per una maglia da titolare per la sfida contro la sua ex squadra. Anche Ospina, stando a ‘Tuttosport’, potrebbe essere in condizioni migliori di quanto era emerso dalla Colombia. Tra i pali potrebbe nuovamente esserci lui e non Meret, che si scalda invece per l’Europa League.

