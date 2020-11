Napoli, l’entourage di Osimhen in vista del Milan: “Ecco come sta”

L’entourage di Osimhen fa il punto sulle condizioni dell’attaccante del Napoli in vista della sfida al Milan

Nessuna fretta in casa Napoli riguardo al recupero di Victor Osimhen. Intervenuto a ‘Radio Marte’, un membro dell’entourage dell’attaccante nigeriano ha fatto il punto sulle condizioni ed il possibile recupero del giocatore: “Si sta rimettendo a posto e bisogna vedere giorno dopo giorno come evolve la situazione. Non si possono fare previsioni. Serve pazienza con questi infortuni. Il Napoli in primis non vuole forzare perché tiene alla salute del ragazzo e di tutta la squadra”.

Difficilmente, dunque, Gattuso rischierà il centravanti contro il Milan: “Vediamo quel che succede nei prossimi giorni, con tutta la calma e con le cure dovute. Rientrerà quando sarà possibile”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

