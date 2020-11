Juventus, De Sciglio sul Lione: “Qui per rinconquistare la Nazionale”

Arrivato al Lione in prestito dalla Juventus, Mattia De Sciglio lancia un messaggio a Mancini: “Mi sento pronto per tornare in Nazionale”

Fra gli esuberi che sono partiti da Torino nell’ultima sessione di mercato c’è anche Mattia De Sciglio. Il terzino azzurro ha deciso di sposare il progetto dell’Olympique Lione, anche se in prestito. Nella conferenza stampa in vista della match contro l’Angers, l’ex Milan ha rivelato: “Giocando in Ligue 1 ho capito che è un campionato più intenso di quanto immaginassi. Rispetto alla Serie A è meno tattico, ma più veloce. È più divertente”. Anche in Francia, però, la sua avventura è stata condizionata da diversi infortuni fino ad ora.

Adesso finalmente De Sciglio è tornato a disposizione di Rudi Garcia e conta di trovare maggiore continuità. Una condizione che potrebbe essergli utile a raggiungere il suo obiettivo: gli Europei. L’ex esterno bianconero, infatti, ha voluto lanciare un messaggio a Mancini: “Sono qui per giocare e riconquistare la Nazionale. Ho saltato le ultime convocazioni, ma mi sento pronto per tornare. So che il CT mi tiene in considerazione e voglio riprendermi un posto in vista dell’Europeo”. L’obiettivo di De Sciglio è quello di giocare col Lione per ritrovare la maglia dell’Italia.

