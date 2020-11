Juventus-Cagliari, positività Godin e Nazionali | Lo sfogo di Di Francesco

La conferenza stampa dell’allenatore del Cagliari alla vigilia della sfida alla Juventus

Vigilia di campionato contro la Juventus piuttosto complicata per il Cagliari di Di Francesco, che perde causa Covid sia Godin (positivo) che Nandez (in isolamento precauzionale). Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu in conferenza stampa: “Preparare la partita in 12 ore, con giocatori che non sappiamo in che condizioni arrivino, condiziona sicuramente. Ritengo non condivisibili queste partite in Nazionale. Questo ci dà rabbia, ma anche determinazione per preparare la partita. Certamente i calendari non aiutano: penso anche alla Juventus, a chi è impegnato in Champions e in Europa”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“È impossibile che i giocatori possano reggere questi ritmi, il turnover è necessario. – conclude Di Francesco – Credo che la mia idea sia condivisa da tanti colleghi. Però guardiamo a domani con ottimismo, chi giocherà domani dovrà dimostrare di essere in forma”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

CMIT TV | Calciomercato Juventus, “le condizioni per il rinnovo di Dybala”

CMIT TV | Calciomercato Juventus, “Conte non torna, Calhanoglu interessa!”