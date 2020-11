Calciomercato Juventus, Diego Carlos per il 2021: Siviglia vuole 50 milioni

Gli infortuni di Bonucci e Chiellini, fanno riflettere la Juventus in ottica futura. Sul taccuino di Paratici ci sarebbe il nome di Diego Carlos del Siviglia

Nell’ormai prossimo weekend, la Juventus tornerà in campo per affrontare il Cagliari, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. L’allenatore Andrea Pirlo dovrà fare, però, a meno della coppia di centrali Bonucci–Chiellini. Entrambi fermi ai box per infortunio, la sfida del sabato alle 20.45 dovrebbe vedere il ritorno in campo di Matthijs de Ligt, dopo diversi mesi di stop successivi all’operazione alla spalla. Una situazione di emergenza che, certamente, farà riflettere nelle stanze dei bottoni bianconere per il futuro. E circolano già alcuni nomi di possibili nuovi innesti in vista della prossima stagione. Il nome più caldo è quello di Diego Carlos, 27enne centrale difensivo del Siviglia di Julen Lopetegui.

Stando, infatti, a quanto sostiene ‘todofichajes.com’, la dirigenza bianconera avrebbe scelto il brasiliano per rinforzare la linea difensiva nel giugno del 2021. Sotto contratto fino al 2024 con gli andalusi, la clausola rescissoria è pari a 75 milioni di euro, cifra difficilmente raggiungibile, soprattutto in questo momento storico. Il Siviglia potrebbe ‘accontentarsi’ di 50 milioni, e non è escluso l’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita nell’operazione, mentre i campioni d’Italia in carica avrebbero già sondato l’entourage di Diego Carlos per capire la fattibilità dell’operazione. Nelle prossime settimane, riporta il media spagnolo, sarebbero previsti nuovi contatti per andare più a fondo alla questione.

