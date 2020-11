Calciomercato Sampdoria, accordo vicino per prolungare fino al 2025

Sampdoria, Augello punto fermo nello scacchiere di Ranieri: per il terzino vicino il rinnovo fino al 2025

Tommaso Augello è ormai un punto fermo nella Sampdoria di Claudio Ranieri. Il terzino sinistro si è conquistato una maglia da titolare a suon di buone prestazioni e per lui è ormai ad un passo il rinnovo contrattuale. Come rivelato dal ‘Secolo XIX’, il club blucerchiato e l’entourage del giocatore sarebbero vicinissimi all’accordo per prolungare il contratto che lega il difensore alla società ligure. Per lui firma sino al 2025 e conseguente adeguamento dell’ingaggio.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!