Continua a non arrivare la fumata bianca per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022, tra la Juventus e Paulo Dybala

Paulo Dybala non vive un grandissimo momento alla Juventus. L’esplosivo ritorno di Alvaro Morata e l’intoccabile Cristiano Ronaldo, gli sbarrano la porta del campo e l’argentino, nelle occasioni che gli sono state concesse, non ha convinto l’allenatore Andrea Pirlo. Nel frattempo, però, c’è anche la questione prolungamento che tiene banco, vista la scadenza del contratto fissata nel giugno 2022. C’è distanza tra le parti, la richiesta si avvicina ai 15 milioni di euro, l’offerta non supera i 10 milioni. Una situazione intricata che, di certo, non aiuta la ‘Joya’ ad esprimersi al meglio. “Tra l’entourage di Dybala e la Juve c’è tensione, l’agente è stato in italia per un mese e non è stato ricevuto – le parole del giornalista Nicola Gallo a ‘Top Calcio 24’ – La società vuole tenerlo, ma non a quelle condizioni. Ripeto, c’è tensione, questo è evidente”.

