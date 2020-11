Nel sondaggio odierno di ‘Calciomercato.it’ abbiamo chiesto quale dei gioielli del Sassuolo è pronto per una big: Locatelli sopra Berardi

I protagonisti assoluti della sosta delle Nazionali che si è appena conclusa sono stati i giocatori del Sassuolo. Un ulteriore conferma della bontà del progetto portato avanti dal club emiliano, con Roberto De Zerbi in panchina. Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai followers del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘ quale dei neroverdi è più meritevole di una ‘big’. A riscontrare maggiore successo, sia in Nazionale che nel nostro sondaggio è stato Manuel Locatelli: il 52,6% dei votanti lo considera il più pronto per una grande squadra. Al secondo posto è un testa a testa fra Domenico Berardi e De Zerbi: sia l’attaccante calabrese che il tecnico neroverde hanno ricevuto il 19,7% dei voti.

In ultima posizione, con il 7,9% delle preferenze, arriva Francesco Caputo: il bomber di Altamura potrebbe avere meno appeal sul mercato per via della sua età. L’unica certezza, alla fine, è che il Sassuolo sta esprimendo grandi talenti: sia in campo che in panchina.