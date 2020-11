La Roma ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di Serie A con il Parma: a parte i positivi e Smalling, tutti in gruppo per Fonseca

La sosta delle Nazionali volge al termine e anche i giallorossi, dopo aver annunciato il prossimo general manager, si ritrovano a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. All’appello di Paulo Fonseca mancano solamente i positivi al ‘Covid-19’ e Chris Smalling, ancora alle prese con i postumi di un’intossicazione alimentare. Il difensore britannico, nella giornata di oggi, ha svolto lavoro individuale. Per il resto, tutti in gruppo e la Roma sta già lavorando in vista della sfida con il Parma di domenica pomeriggio: il cammino dei giallorossi in Serie A prosegue nel migliore dei modi. Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

