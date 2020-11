Il Napoli si prepara alla sfida di domenica sera contro il Milan: il tecnico Gattuso fa i conti con le assenze ma recupera un titolare

Buone notizie per il Napoli in vista della gara contro il Milan. La squadra di Rino Gattuso potrebbe ritrovare Bakayoko, assente negli ultimi giorni dagli allenamenti per un attacco febbrile. Scongiurato il rischio Covid, come raccontato da Calciomercato.it, il centrocampista francese è tornato in campo insieme al resto della squadra, come riporta il report quotidiano del club partenopeo sull’allenamento odierno.

“Il gruppo si è allenato in palestra svolgendo esercizi di “core stability” e lavoro di rinforzo – la nota pubblicata dalla società -. Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo”. Per la sfida contro i rossoneri mancheranno Hysaj e Osimhen, quasi certo anche il forfait di Ospina.