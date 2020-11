Lazio, visite mediche per Ciro Immobile: nel pomeriggio l’allenamento

Ciro Immobile, bomber della Lazio e della Nazionale italiana, sta per tornare in campo dopo lo stop a causa del COVID-19: le ultime sull’attaccante

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, si è sottoposto in mattinata alle visite di idoneità sportiva con la clinica di riferimento biancoceleste. Il bomber di Torre Annunziata, vincitore della Scarpa d’Oro, ha ricevuto l’ok da parte dell’Asl per interrompere l’isolamento. Era stato fermato lo scorso 7 novembre alla vigilia della sfida con la Juventus per un tampone positivo.

Dopo una serie di test molecolari dagli esisti contrastanti per valutare un eventuale contagio da Covid-19, l’ex Torino in presenza di un tampone negativo ha ricevuto il via libera. Nel pomeriggio si allenerà con i compagni e tornerà disposizione per la trasferta di Crotone in programma sabato.

