Fantacalcio, consigli e probabili formazioni dell’ottava giornata

Chi schierare al fantacalcio, all’ottava giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Torna il campionato italiano di Serie A con l’ottava giornata. Apre il turno Crotone-Lazio, con i biancocelesti che dovrebbero ritrovare il grande bomber Ciro Immobile. Chiude invece la giornata il big match del San Paolo fra il Napoli di Gennaro Gattuso ed il Milan che dovrà fare a meno di Stefano Pioli a causa del Coronavirus.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Crotone-Lazio sabato ore 15

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Zanellato, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

⚡Hot: Messias è l’uomo più in forma dei calabresi. Immobile vuole rientrare in grande stile

⛔Not: Non scommettete su Magallan, ha il cartellino facile

⚽Sorpresa: Occhio alle giocate di Vulic

Spezia-Atalanta sabato ore 18

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Maggiore, M. Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

⚡Hot: Pobega sta brillando con i liguri. Ok il Papu Gomez

⛔Not: Djimsiti non ci convince

⚽Sorpresa: Attenzione a Miranchuk, anche a partita in corso

Per seguirci in DIRETTA su tutte le ultime di CALCIOMERCATO e non solo: ISCRIVITI al nostro canale Youtube

Juventus-Cagliari sabato ore 20.45

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Pisacane; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

⚡Hot: Morata, Simeone: bomber in grande forma

⛔Not: Potete fare a meno di Rog

⚽Sorpresa: Potrebbe arrivare il primo bonus per Danilo?

Fiorentina-Benevento domenica ore 12.30

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula.

⚡Hot: Castrovilli e Lapadula sono gli alfieri di Prandelli e Inzaghi

⛔Not: Caceres non ci convince

⚽Sorpresa: Insigne su Caceres può far male

Inter-Torino domenica ore 15

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

⚡Hot: Vidal e Lautaro hanno brillato in nazionale. Belotti è una certezza

⛔Not: Ricardo Rodriguez potrebbe sentire il clima derby in senso negativo

⚽Sorpresa: Non sottovalutate le doti balistiche di Gagliardini

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Roma-Parma domenica ore 15.00

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho.

⚡Hot: Il riposo avrà giovato a Pedro così come a Spinazzola! Tra i gialloblu sì all’ex Gervinho

⛔Not: La velocità di Spinazzola può mettere in difficoltà Iacoponi

⚽Sorpresa: Buoni voti ma ora serve il gol per Mancini, sa come si fa

Sampdoria-Bologna domenica ore 15.00

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

⚡Hot: Il gol non ha età: puntate su Quagliarella e Palacio! Ci piacciono anche Candreva e Barrow!

⛔Not: Avvio di stagione non proprio esaltante per Tomiyasu, potete lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Non sottovalutate il talento di Damsgaard, anche se può partire dalla panchina

Verona-Sassuolo domenica ore 15.00

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Cetin; Colley, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

⚡Hot: Barak vuole continuare a regalare bonus così come Djuricic. Sì a Kalinic e Berardi

⛔Not: Cetin? Avrete certamente di meglio

⚽Sorpresa: E’ arrivato il momento di Boga, non sottovalutatelo!

Udinese-Genoa domenica ore 18.00

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Makengo, Ouwejan; Pussetto, Okaka.

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca.

⚡Hot: De Paul è una certezza! Effetto nazionale per Okaka e Scamacca!

⛔Not: Arslan ancora non porta bonus

⚽Sorpresa: Zajc è troppo brutto per essere vero, crediamo nella sua rinascita!

Napoli-Milan domenica ore 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

⚡Hot: Ibra-Mertens non si discutono! Insigne è al top così come Kessie!

⛔Not: Mario Rui non ci convince!

⚽Sorpresa: Zielinski-Calhanoglu sono pronti a tornare a regalare bonus!