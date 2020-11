Il monitoraggio aggiornato della Fondazione GIMBE di Nino Cartabellotta: arriva qualche segnale di rallentamento, ma cresce, molto, il numero dei decessi

Nuovo monitoraggio settimanale della Fondazione GIMBE di Nino Cartabellotta che nel suo comunicato spiega:

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE conferma nella settimana 11-17 novembre, rispetto alla precedente, una stabilizzazione nell’incremento del trend dei nuovi casi (242.609 vs 235.634), a fronte di una lieve riduzione dei casi testati (854.626 vs 872.026) e di un lieve aumento del rapporto positivi/casi testati (28,4% vs 27%). Crescono del 24,4% i casi attualmente positivi (733.810 vs 590.110) e, sul fronte degli ospedali, si registra un ulteriore incremento dei pazienti ricoverati con sintomi (33.074 vs 28.633) e in terapia intensiva (3.612 vs 2.971); aumentano del 41,7% i decessi (4.134 vs 2.918). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 4.134 (+41,7%)

Terapia intensiva: +641 (+21,6%)

Ricoverati con sintomi: +4.441 (+15,5%)

Nuovi casi: 242.609 (+24,4%)

Casi attualmente positivi: +143.700 (+24,4%)

Casi testati -17.400 (-2%)

Tamponi totali: +45.051 (+3,1%)

Chiosa anche su possibili aperture per il periodo natalizio con un forte invito alla prudenza generale: “Ipotizzare un allentamento delle misure con l’obiettivo di salvare il Natale rischia di avere un prezzo altissimo, anche in termini di vite umane”.



