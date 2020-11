Calciomercato Sassuolo, esulta De Zerbi: il rinnovo è UFFICIALE

Il Sassuolo nella giornata di oggi ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Raspadori: prolungamento fino al 2024 per il pupillo di De Zerbi

Non smettono di arrivare le buone notizie per Roberto De Zerbi: dopo l’exploit dei suoi giocatori con la Nazionale, ecco il rinnovo di Giacomo Raspadori. Il Sassuolo, infatti, ha annunciato nella giornata di oggi di aver trovato l’accordo con l’entourage del classe 2000 per il prolungamento fino al 2024. Secondo il tecnico neroverde, come ribadito nella sua ultima intervista, Raspadori sarà il prossimo centravanti della Nazionale. In attesa che il suo processo di maturazione si completi, il Sassuolo ha blindato il proprio gioiellino anche in chiave mercato.

