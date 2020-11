Non solo il Napoli sull’esterno offensivo del Sassuolo, Jeremie Boga, che piace anche a Zinedine Zidane per il suo Real

La stagione di Jeremie Boga è iniziata con leggero ritardo rispetto agli altri compagni del Sassuolo. L’esterno offensivo di De Zerbi è tornato solamente nelle ultime gare prima della sosta per le nazionali in virtù di una lunga assenza dovuta alla positività al Coronavirus. Ora però il francese è pronto a riprendersi il posto nello scacchiere neroverde riprendendo da dove aveva lasciato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Difficilmente passerà inosservato Boga che secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’ sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid di Zidane che ha deciso di monitorare attentamente l’evoluzione del talento di De Zerbi. Il tecnico degli spagnoli lo stima molto e lo conosce da tempo. In casa Madrid lo vedono come un calciatore non troppo distante da Vinicius per caratteristiche tecniche e bravura nel dribbling. Non c’è stato ancora alcun contatto formale con i neroverdi, ma il Real non distoglierà lo sguardo da Boga che in Italia è spesso accostato al Napoli.

