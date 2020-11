Calciomercato Juventus, Marchisio ‘consiglia’ Locatelli: “Una certezza”

Claudio Marchisio fa da ‘sponsor’ a Locatelli: “Giocatore completo”. Anche la Juventus sul centrocampista della Nazionale

L’uomo del momento nelle cronache nazionali è certamente Manuel Locatelli. Rivitalizzato dalla cura De Zerbi, il centrocampista classe ’98 è diventato un pilastro della Nazionale oltre che del Sassuolo. Anche negli ultimi impegni dell’Italia in Nations League l’ex Milan ha brillato come la stella polare per i propri compagni di squadra. Un punto di riferimento in mezzo al campo, che non è passato inosservato nemmeno agli occhi di Claudio Marchisio. Il ‘Principino’, sul proprio profilo ‘Twitter’ ufficiale, ha esaltato Locatelli: “Sta crescendo davvero tanto, una certezza per questa Nazionale. Giocatore completo”.

Marchisio non si è limitato ad elogiare il centrocampista neroverde, ma ne ha fatto da ‘sponsor’ sul mercato, magari proprio per la Juventus. “Spero che qualche club italiano creda in lui, proprio come sta facendo il Sassuolo, per lo step definitivo”. Un commento che evidentemente ha fatto molto piacere al diretto interessato, che ha risposto all’ex bianconero: “Grazie Claudio, un onore”. L’uomo più ambito sul mercato italiano continua a rimanere al centro delle cronache a suon di grandi prestazioni.

Grazie claudio! Un onore ❤️ — Manuel Locatelli (@locamanuel73) November 19, 2020

