Non arrivano conferme sull’addio alla Juventus di Khedira a gennaio. Non c’è ancora l’accordo per la risoluzione del contratto con il tedesco

Non c’è ancora una svolta per il futuro di Khedira. Il centrocampista tedesco è da tempo fuori dai piani della Juventus, anche se ancora le parti non hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto in scadenza la prossima estate. Arrivano smentite anche sul possibile via libera di Khedira per salutare Torino e la ‘Vecchia Signora’ a gennaio.

Juventus, rescissione Khedira: manca ancora l’accordo

Dopo le indiscrezioni del quotidiano ‘Bild’, dal club bianconero non arrivano conferme sull’intesa con l’entourage del classe ’87 per l’addio del giocatore. Khedira – scrive ‘Tuttosport’ – non avrebbe comunicato nulla al momento alla società in merito ad una sua scelta definitiva per risolvere il contratto. Il nazionale tedesco ha sempre rimandato al mittente per il momento le proposte della società per la rescissione del contratto e l’ingaggio da 6 milioni di euro annui fino al prossimo giugno. Khedira continua ad allenarsi regolarmente con il gruppo alla Continassa, ma resta ai margini dell’undici bianconero e non verrà mai utilizzato da Pirlo come aggiunge il quotidiano torinese.

