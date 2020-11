Ancora un caso di covid-19 in Serie A: positivo Darko Lazovic del Verona, arriva l’annuncio del club sul serbo

La sosta per le nazionali continua a causare problemi ai club di Serie A. Questa mattina, infatti, il Verona ha reso pubblico che Darko Lazovic, impegnato con la Serbia, è risultato positivo al covid-19 in seguito ai test effettuati in vista del match di questa sera contro la Russia, valido per la Nations League.

Il giocatore, come comunicato dalla società, “non presenta sintomi rilevanti”, seguirà le procedure del protocollo sanitario e, ovviamente, non sarà a disposizione per i prossimi impegni degli scaligeri, che domenica ospiteranno il Sassuolo (ore 15) e mercoledì faranno visita al Cagliari (ore 17:30) per il quarto turno di Coppa Italia.

