Recovery Fund, 13,5 miliardi in due anni all’Italia: accordo raggiunto

Il momento drammatico che sta vivendo l’Italia mina l’intera economia. Intanto pronti 13,5 miliardi in due anni sul fronte Recovery fund

L’emergenza Coronavirus continua ad imperversare in Italia e nel mondo, lasciando strascichi devastanti sotto ogni punto di vista. Intanto come sottolineato da ‘TgCom24’ è stato raggiunto l’accordo fra i negoziatori del Consiglio Ue e dell’Europarlamento sul React-Eu, con relativa mobilitazione di ben 47,5 miliardi di euro in due anni per provare a rispondere alla situazione economica attuale.

Tali risorse saranno rese disponibili i attraverso i Fondi strutturali Ue: all’Italia andranno 13,5 miliardi in due anni.

