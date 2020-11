Milan, infortunio Leao: attese novità sul portoghese

Rafael Leao è stato impegnato con il Portogallo Under 21 per 37 minuti. Il giocatore è uscito per infortunio. Si attendono novità in merito

C’è apprensione per le condizioni fisiche di Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha giocato solamente circa 37 minuti di Portogallo-Olanda Under 21. L’attaccante, subentrato al termine del primo tempo ha lasciato il campo all’83’.

Si attendono notizie da Portimao per capire il motivo del cambio. Potrebbe esserci dietro qualche problema fisico ma in casa Milan non è ancora scattato l’allarme, con il giocatore apparso sui social tranquillo. Il ritorno in Italia, a Milano, farà certamente chiarezza.

