Lazio, incubo finito per Immobile: tampone negativo, domani le visite

Ciro Immobile è pronto a tornare ad allenarsi con il resto dei compagni. Tampone negativo, domani visite mediche di idoneità

Ci riprova, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio domani mattina sarà in Paideia per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva, passaggio propedeutico per tornare ad allenarsi con i compagni. Era stato fermato lo scorso 7 novembre dall’Asl per un tampone positivo al campus bio-medico. Da lì iniziò il periodo di isolamento ed una serie di tamponi con esiti differenti. Questa mattina avrebbe dovuto sostenere i test di rito, ma tutto è saltato all’ultimo momento. Domani dovrebbe essere il giorno giusto.