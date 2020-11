Il centrocampista bianconero ha trovato il suo primo gol con la maglia del Brasile

La sosta per le Nazionali sorride ad Arthur. Dopo i primi mesi complicati con la nuova maglia della Juventus, il centrocampista ex Barcellona ha trovato il suo primo gol con il Brasile. Intervistato nel post partita, il giocatore ha rivelato: “All’inizio ho attraversato un momento difficile dove ero poco coinvolto alla Juventus. Ero triste per non essere stato convocato l’ultima volta, vuoi sempre fare parte della tua Nazionale. Anche perché la concorrenza è serrata. Poi ho fatto un grande lavoro alla Juve ed è stato bellissimo tornare. Giocare con la maglia del Brasile è sempre una sensazione speciale. Tite tratta tutti con affetto e ha un bel rapporto con i suoi giocatori”.

Il brasiliano, però, ha poi ringraziato Pirlo, che lo ha aiutato ad uscire dalle difficoltà iniziali: "Sapevo di dover migliorare e in questo senso Pirlo mi sta aiutando molto. È un grande tecnico, con un'enorme esperienza. Conosce le sensazioni che si provano in campo e sa come tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Sta facendo un grande lavoro e ho molto da imparare da lui".

