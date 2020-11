Le parole del presidente della FIGC, Gravina, al termine di Bosnia-Italia. Le dichiarazioni sulla Nazionale e sul futuro di Mancini

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ai microfoni di ‘Rai Sport’, ha parlato dopo la qualificazione dell’Italia alle Final Four di Nations League: “La Nazionale ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo collante – ammette -, capace di dare speranza e suscitare entusiasmo. Un plauso a questi ragazzi e a Roberto Mancini”.

TETTO SALARIALE – “In Spagna stanno cercando qualche rimedio, anche noi dovremmo fare delle riflessioni in merito per vedere cosa si possa fare”.

PROBLEMA CALENDARIO – “E’ un periodo che ha esasperato il rapporto legato all’utilizzo dei calciatori in Nazionale. Noi come Federazione italiana abbiamo mostrato grande responsabilità e attenzione. La Nazionale non può essere utilizzata solo come strumento di vantaggio. Sappiamo benissimo il lavoro che stiamo svolgendo a favore dei club. La Nazionale rappresenta un patrimonio di valore, di cui l’Italia ha bisogno per ritrovare entusiasmo”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

FUTURO MANCINI – “E’ normale che piaccia ai club, noi l’unica cosa che possiamo fare è quella di non farlo andare, chiudendo bene gli sportelli. E’ una grande persona, spetterà a lui fare le scelte. Io sono convinto che sarà con noi per molto tempo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Bosnia-Italia 0-2, Evani: “Sono commosso, posso solo ringraziare i ragazzi”

VOTI E TABELLINO Bosnia-Italia | Insigne e Locatelli incantano