Germania, traballa la panchina di Löw: Rangnick e Kuntz per l'Europeo

Dopo la pesante sconfitta patita contro la Spagna, 6-0 il risultato finale, la Germania riflette sul futuro del CT Joachim Löw

Il pesantissimo 6-0 patito contro la Spagna in Nations League, continua a far discutere in Germania. Tanto da mettere in discussione anche la panchina del commissario tecnico Joachim Löw. Stando, infatti, a quanto sostiene la ‘Bild’, a quasi sette mesi dall’Europeo, potrebbe profilarsi un clamoroso addio all’allenatore, dopo ben quattordici anni. I nomi che circolano per l’eventuale sostituzione sono quelli di Ralf Rangnick, libero dopo l’addio al gruppo Red Bull e il mancato approdo al Milan, e di Stefan Kuntz, tecnico della Nazionale Under 21 tedesca. Se, invece, dovesse restare in panchina fino all’Europeo, ecco spuntare la pista Hans-Dieter Flick per il futuro: l’attuale allenatore del Bayern Monaco, infatti, non sarebbe felice di come sono stati trattati i casi Jerome Boateng e David Alaba, pronti a lasciare i bavaresi a parametro zero alla fine della stagione in corso. Valutazioni in corso in casa Germania.

