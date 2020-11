DIRETTA Nations League, Polonia-Olanda: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Slaski Stadion’ tra le Nazionali di Brzeszek e De Boer in tempo reale

La Polonia ospita l’Olanda nella gara che chiude il gruppo 1 della Serie A di Nations League. Vietato pareggiare, per non essere entrambe aritmeticamente eliminate. Da un lato i biancorossi di Brzeszek devono vincere e sperare che l’Italia perda contro la Bosnia per accedere alla final four. Dall’altra agli Oranje di De Boer serve un successo ed al massimo un pareggio degli Azzurri. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Slaski Stadion’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Klich, Krychowiak; Szymanski, Zielinski, Grosicki; Lewandowski. CT Brzeczek

OLANDA (4-3-3): Krul; Dumfries, Veltman, De Vrij, van Aanholt; van de Beek, F. De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Promes. CT De Boer

CLASSIFICA: Italia punti 9, Olanda 8, Polonia 7, Bosnia 2.