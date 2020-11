Coronavirus, Pfizer annuncia: “Test terminati, vaccino efficace al 95%”

La Pfizer ha annunciato che i test sul proprio vaccino anti-Covid sono terminati ed hanno un’efficacia al 95%: le ultime

Proseguono a passi spediti le sperimentazioni riguardo al vaccino anti-Covid prodotto dalla ‘Pfizer‘. L’azienda farmaceutica statunitense ha annunciato di aver terminato i test sul vaccino e che questo ha un’efficacia del 95%. Nello studio portato avanti dalla Pfizer e dalla ‘BioNTech’ sono state coinvolte quasi 44 mila persone, divise fra gli USA ed altri cinque Paesi del mondo. Adesso i risultati saranno analizzati anche dalla ‘Food and Drug Administration’ americana. Lo studio manterrà monitorate le persone coinvolte per i prossimi due anni, per avere maggiori dati sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino anti Coronavirus. Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

