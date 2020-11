Calciomercato Sampdoria, rinnovo in vista per Quagliarella

Sampdoria, pronto un nuovo contratto per Quagliarella fino al 2022, poi futuro da dirigente blucerchiato

Un matrimonio destinato a durare ancora a lungo. Il legame tra Fabio Quagliarella e la Sampdoria è pronto a rinnovarsi. L’attaccante classe 1983 sarebbe infatti vicinissimo a prolungare il proprio contratto con i blucerchiati sino al giugno 2022.

Come riferisce ‘Tuttosport’, non c’è fretta, ma la firma potrebbe arrivare entro gennaio. Quagliarella è sempre più idolo dei tifosi doriani, ma soprattutto è sempre più indispensabile per Claudio Ranieri. Leader in campo e fuori, legatissimo a Genova, il classe 1983 è pronto a legarsi ancora ai colori blucerchiati. Anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Per lui infatti sarebbe già pronto un ruolo da dirigente, in quella che è stata la sua casa per tanti anni.

