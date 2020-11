Annuncio di Pobega sul suo futuro col calciomercato Milan, poi il retroscena del giocatore sulla Juventus

Tra le note liete di questo inizio di campionato c’è Tommaso Pobega, centrocampista del Milan ma in prestito allo Spezia. Interrogato sui suoi obiettivi futuri, il classe 1999 ha parlato in maniera chiara: “Controriscatto Milan? E’ lì che voglio tornare. Prima di passare allo Spezia ho giocato in amichevole contro Monza e Vicenza. E mi ero accorto che il Milan fosse pronto per il salto di qualità: è una grande squadra, tutti sanno quello che devono fare in campo e le caratteristiche dei singoli vengono esaltate – spiega alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Piuttosto mi è spiaciuto giocare con lo Spezia in un San Siro deserto: è stato molto triste. Maldini? Mi ha fatto l’in bocca al lupo e mi ha spronato a lavorare bene perché il Milan continua a seguirmi”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Il giocatore ha poi svelato un retroscena sulla Juventus: “Ero juventino. Nel 2012 Cagliari-Juve fu giocata a Trieste e io ero uno dei raccattapalle: quella sera la Juve di Conte vinse lo scudetto. Poi ho fatto il raccattapalle anche a San Siro”.

