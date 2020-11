Nuovo innesto per il settore giovanile della Lazio: ingaggiato per l’Under 17 di Alboni, Andrea Cannavaro, figlio di Fabio

La Lazio di Claudio Lotito guarda al presente, ma anche al futuro. In quest’ottica si innesta l’ingaggio di un nuovo calciatore per l’Under 17 biancoceleste. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società capitolina ha annunciato l’ingaggio di Andrea Cannavaro. Il figlio di Fabio Cannavaro approda alla Lazio dopo l’esperienza cinese, al Guangzhou Evergrande. “Tornato in Italia per motivi di studio, Andrea Cannavaro ha deciso di sposare il progetto del Settore Giovanile biancoceleste divenendo un nuovo tesserato del Club. Cannavaro verrà inserito nell’organico della selezione Under 17 guidata da Marco Alboni“, conclude il comunicato dei capitolini.

